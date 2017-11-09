سفير الجزائر بموريتانيا: المعبرالجديد يعبر عن متانة العلاقة بين البلدين

قال سفير الجزائر بموريتانيا، نور الدين خندودي، إن الجزائر تربطها بموريتانيا علاقات متينة تتميز بالحيوية و الشمولية في مختلف المجالات.

وأكد نور الدين خندودي خلال حفل استقبال نظمته السفارة الجزائرية في نواكشوط بمناسبة الذكرى 63 لاندلاع ثورة فاتح نوفمبر.

أن توقيع البلدين على اتفاقية تاريخية لاستحداث معبر حدود بين موريتانيا والجزائر، يعبر عن متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال “نور الدين خندودي”، إن موريتانيا شاركت في المعرض الدولي للكتاب “سيلا22” بقوة.

حيث تميز الجناح الخاص بالكتاب الموريتاني في هذا المعرض باستقطاب عدد كبير من الزائرين.