نور الدين غوالي: سوء توجيه الطلبة أدى إلى ارتفاع نسبة إعادة السنة الأولى

أكد المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، نورالدين غوالي، أن سوء التوجيه أدى إلى ارتفاع نسبة إعادة السنة الأولى.

وأوضح ممثل الوزارة للإذاعة الوطنية، أن نسبة اعادة السنة الأولى جامعي مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.

وهو أمر يكلف الدولة نفقات وأعباء إضافية، لاسيما وأن الطالب الجامعي يكلف 12 مليون سنتيم سنويا.

وأرجع المتحدث “أن أسباب إعادة الطالب للسنة نتيجة سوء التوجيه خاصة طلبة المدارس العليا مقارنة بالجامعات”.

مؤكدا “أن الدولة متضررة من اعادة السنة “.

حيث دعا المسؤول،الى اعادة النظر في توجيه الطالب بصفة جذرية.

فيما كشف غوالي، عن إجراءات جديدة في التسجيلات الجامعية للطالبة الجدد، وإجراءات أخرى في تسجيلات الخدمات الجامعية.

سواء تعلق الامر بالمنحة الجامعية أو النقل وسيتم الاعلان عنها خلال الأبواب المفتوحة.