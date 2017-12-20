نوفل ولد حمو (لاعب الكركون الإسباني): “فرق كبير بين الإحتراف في الجزائر وإسبانيا…”

تحدث اللاعب الجزائري لفريق “الكركون” الإسباني الناشط في الدرجة الثانية”نوفل ولد حمو” عن الفارق الكبير بين البطولة الجزائرية والإسبانية.

وأجرى اللاعب السابق لمولودية الجزائر حوارا مع “النهار أون لاين” تحدث فيه عن إختياره الإحتراف المبكر من أجل البروز وتطوير مستواه.

“إنتقلت لإسبانيا من أجل البروز وتطوير مستواي”

وقال صاحب الـ17 سنة، بأنه فضل الإنتقال إلى إسبانيا بعد أن لعب في أصناف مولودية الجزائر بهدف البروز والتطور أكثر أين قال:”فضلت الإحتراف مبكرا بعد أن عرضني أحد المناجرة على نادي الكركون وهذا الأخير أعجب بي”، مضيفا:”أريد الوصول إلى قمة الجاهزية والإحتكاك بالإحتراف الحقيقي”.

“أنزلوني للفريق الثاني لأسباب بدنية”

وأكد نوفل في الحوار أنه لعب للمنتخب الوطني الجزائري في صنفين الأول لأقل من 18 سنة، ومؤخرا في صنف أقل من 20 سنة، وهذا رغم إنتقاله هذا الموسم لنادي الضاحية الإسبانية، مشيرا أيضا:”كنت في الفريق الأول للكوركون، لكنهم أنزلوني للرديف وهذا لكي أعمل من الناحية البدنية”.

“ممتن للمولودية وبن شيخ لأنهم ذو فضل كبير علي”

وأثنى ولد حمو على تجربته مع مولودية الجزائر التي أكد أنها صاحبة فضل كبير، مؤكدا أن مدرب الشبان في العميد علي بن شيخ منحه دفعة معنوية كبيرة قائلا:”بن شيخ منحني ثقة كبيرة وقال لي ريح عاقل وأخدم نطلعك سينيور”.

“فرق شاسع في الإحتراف بين الجزائر وإسبانيا”

وأكد إبن بوزريعة بأعالي العاصمة أنه وجد وجها آخر للإحتراف، قائلا:”في إسبانيا وجدتُ إحترافاً حقيقيا”، مضيفا:”في إسبانيا تعمل كل الأصناف الصغرى من الناحية التكتيكية خلافا لما كنت مع المولودية لم نعمل أبدا هذا الأمر”.

“أتطلع للعب في الفريق الأول وحمل ألوان المنتخب الوطني”

كما أبدى نوفل ولد حمو امله في إقناع مدرب الفريق الأول لـالكركون، والتطور أكثر، مشيرا لإمتلاكه لعروض من نوادي إسبانية أخرى كخيتافي، قائلا:”لدي عرض من خيتافي لكنني فضلت الإستقرار ومواصلة العمل”، مبديا سعيه للوصول للمنتخب الوطني الأول مستقبلا.

“العائلة و”ولاد حومتي” ساعدوني كثيرا”

في الأخير أشار نوفل إلى أنه لقي الكثير من الدعم جعلته يركز على مشواره الكروي، في صورة العائلة ومدربيه السابقين، كما أضاف:”حتى أبناء حيّ بباسكال ساعدوني كثيرا، حتى أنهم كانوا يمنعونني من اللعب في الشارع ولهذا أشكرهم كثيرا”.