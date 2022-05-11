نوميديا تفضح الشركة الوهمية.. وتحذف “ستوري” لهذا السبب!

كشفت قضية النصب على الطلبة الجامعيين، المتورط فيها مؤثرين أن صاحب الشركة الوهمية، عرض على المتهمة “نوميديا لزول” و”ريفكا”. إضافة إلى “محمد.ا” المعروف باسم “ستانلي”، والمتهمة القاصر “إيناس عبدلي” إبرام صفقة تمثلت في تعهد كتابي. وهذا من أجل التشهير بشركته الوهمية التي تمكن بواسطتها تهريب ما يعادل مئات الملايين إلى الخارج، وتحديدا أوكرانيا. وهذا بعد الاتصال بهم.

كما تابعت المصادر، أنه تم قبول المعاملة التجارية من دون عقود مبرمة بطريقة قانونية. ومنه قبض المتهمون كل من ريفكا وستانلي ونوميديا لزول وإيناس عبدلي مبالغ مالية للقيام بالعروض الترويجية عبر “ستوري”. في حين، وصل قيمة “ستوري” واحد فقط مبلغ 500 مليون.

نوميديا تنكر تواطؤها مع صاحب الشركة

وفي التفاصيل، تنكر “نوميديا لزول” تواطؤها مع صاحب الشركة الوهمية “future gate” لأجل النصب على الطلبة الجزائريين. أو لغرض تهريب الأموال، مؤكدة بأنها فسخت الصفقة بمجرد اطلاعها بالحقيقة.

كما اعترف المتهم الرئيسي “أسامة.رزيق” منذ الوهلة الأولى من التحقيق الابتدائي في ذات القضية، بتعامله مع “ريفكا”. وأكد انه التقى معه في شهر أوت 2021، وتم الاكتتاب على تعهد للعمل لمدة 3 أشهر مقابل مبلغ قدره 110 مليون سنتيم. وكان له 2 “story”، واحدة بمكتب الشركة والثانية بمقر سكناه ببابا احسن.

وبعدها جرى الاتفاق على تصوير مقاطع فيديو أخرى قصيرة على شكل “ستوري” كل شهر لمدة سنة. وهذا بقيمة 520 مليون سنتيم أستلم منها مبلغ 400 مليون سنتيم وتمت عملية الإشهار بمكتبه بالمحمدية. وأخرى بتركيا على مستوى عدة جامعات باسطنبول، وبعد أيام أكمل المبلغ المتبقي له. كما أضاف بأنه في شهر نوفمبر تلقى رسالة إلكترونية من “ريفكا” يطلب من خلالها تسبيق له مبلغ 500 مليون سنتيم. لتسديد قيمة السكن الذي اقتناه.

وبالموازاة صرحت المؤثرة “نوميديا لزول” بأنها تعاملت مع المتهم “أسامة.ر” صاحب شركة “فدfuture gate”. وأنه تم الاتفاق معها عن طريق وكيل أعمالها المدعو “ر.يانيس” مقابل مبلغ 35 مليون سنتيم. بموجب تعهد كتابي وتم إجراء “STORY” واحد بتونس بالرغم من أن الاتفاق تم على عمليتين لـ”story”. فطلب منها إرجاع نصف المبلغ، فتلقى بعدها اتصال من وكيل أعمالها الثاني “إيلان.ف” الذي طلب منه مبلغ 110 مليون سنتيم. للقيام بإشهار آخر لنفس الغرض بتركيا وروسيا واوكرانيا، وبعد رفضه للعرض قامت “نوميديا لزول”بنشر فيديو لتشويه سمعة الشركة.

“نوميديا لزول: قمت بـ”ستوري” واحد في تونس ثم حذفته وهذه هو السبب..؟

وبسماع المتهمة “نوميديا لزول” صرحت الأخيرة أنها خلال شهر سبتمبر 2021، كانت متواجدة بتونس. فتلقت اتصال من مدير وكالة “infityevents”، المدعو “يانيس.ر” المتعاقد معها منذ سنة للقيام بالاشهارات التي تقوم بنشرها عبر موقع “انستغرام”. وأبلغها بعرض شركة “فيكي.ليك” واستحسنت العرض بعد علمها بأنها تقوم بإرسال الطلبة إلى الخارج. فقامت بنشر فيديو”story”، لفائدة الشركة مقابل 30 مليون سنتيم تسلمه مسير الوكالة. وبعد تصفحها لمواقع التواصل الاجتماعي شاهدت فيديو يتضمن أن الشركة تمارس النصب على الطلبة. أين اتصلت بوكيل أعمالها وقامت بفسخ الاتفاقيات مع إرجاع مبلغ 30 مليون سنتيم.

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ومن جهته، صرح الشريك الثاني في شركة “infinityevents”، المدعو “ايلان فضيل” أنه تربطه مع نوميديا لزول عقد شراكة. كما لاحظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة على منشوراتها خلال قيامها بعرض ترويجي لفائدة شركة “vyklyk”. في مجملها تصب في التبليغ عن واقعة نصب تعرض لها طلبة جزائريون. فقرر فسخ العقد المبرم مع المدعو “ر. أسامة” وارجاع له مبلغ 25 ألف دج مع عدم بث أي فيديو ترويجي.

كما أكد المتهم “ا.محمد” المكنى “ستانلي” بأنه تلقى عرض من وكيل اعماله لفائدة شركة “vyklyk”، مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم. أين قام بتصوير الاشهار رفقة مجموعة من الطلبة جمعهم المدعو “ر.أسامة” فقام بنشر ستوري في حسابه “انستغرام”. وبعد برهة من الزمن تلقى رسائل مفادها ان الشركة تقوم بالنصب، فأخطر “ر.أسامة”.

هذا في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة يوم غد الخميس من تفاصيل جديدة، أمام هيئة محكمة الجنح التي يترأسها سفيان بوجدو. اين سيمثل لأول مرة المتهمون 14 لمواجهة التهم المنسوبة إليهم خلال مجريات التحقيق.