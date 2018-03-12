50 قتيلا على الأقل جراء تحطم طائرة ركاب بنغلادشية في نيبال

أفادت سلطات نيبال بأن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة ركاب بنغلادشية على متنها 71 شخصا اليوم، عند هبوطها في مطار كاتماندو الدولي.

وأكد المتحدث باسم الجيش النيبالي غوكول بغانداري، في تصريح صحفي، أن 50 شخصا على الأقل راحوا ضحية الحادث، حسب معطيات أولية،

مضيفا أن الطائرة تعرضت لأضرار هائلة جراء اندلاع حريق فيها إثر تحطمها.

من جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم المطار، بيريندرا براساد شريستا، قوله إن الطائرة من طراز “بومباردييه داش 8 كيو400” التابعة لشركة “US-Bangla” كانت تقل على متنها 67 راكبا وطاقما مؤلفا من أربعة أفراد، مؤكدا نجاة 17 شخصا.

وذكر المسؤول أن مصير الركاب الآخرين لا يزال مجهولا، مضيفا أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطائرة القادمة من عاصمة بنغلاديش دكا، إثر تحطمها في محيط المطار.

وأفادت صحيفة “Kathmandu Post” بأن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، مؤكدة نقل 17 راكبا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبه، أقر المتحدث باسم الحكومة النيبالية نارايان براساد دوفادي، في تصريح صحفي، بسقوط ضحايا جراء الحادث،

موضحا أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث عدد من الضحايا والمصابين من داخل حطام الطائرة.