نيمار نادم على اللعب لـ”باريس” ويريد العودة لـ “إسبانيا” !

كشفت الصحف الفرنسية، أنّ البرازيلي “نيمار جونيور” نادم على الإنضمام إلى باريس سان جيرمان بعد فشل هذا الأخير في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وأكدت ذات المصادر، أنّ مباراة مارسيليا السابقة، والتي تعرض فيها لإصابة قوية في الكاحل قد تكون الأخيرة له بألوان البياسجي.

حيث أنه ينتظر عرض “ريال مدريد” بشغف كبير، فهو يريد أن يعود للتألق في سماء أوروبا.

ولن تكون الصفقة سهلة في ظل تعنت الخليفي الذي أكد أنه لن يسرح نيمار حتى بـ400 مليون أورو.

كما كشفت صحيفة “الموندو” الكتالونية، أنّ البرازيلي يريد العودة لـ”برشلونة” !