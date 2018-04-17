نيمار يتمرد على “البياسجي” وينتظر إشارة “الميرنغي”

أبدى النجم الفرنسي السابق “دوغاري”، عن غضبه من تصرفات البرازيلي “نيمار جونيور” لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب خرجاته المتعددة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال “دوغاري”: “كيف لا يمكن أن يكون ذهنه مع الفريق في أهم مباراة للبياسجي هذا الموسم”.

وأضاف: “كيف يمكن تقبل هذه التصرفات من النادي، بات الأمر أشبه وكأنه أكبر من الفريق ومن الجميع هذا غير معقول”.

وذكرت المصادر الصحفية الفرنسية أن نيمار ينتظر فقط إشارة من ريال مدريد من أجل خروجه من الفريق الفرنسي.

كما أن البياسجي يدرس جيدا فكرة رحيل البرازيلي إلى الفريق الملكي بالمقابل التعاقد مع كاسيميرو.