عاجل

نيمار يتمرد على “البياسجي” وينتظر إشارة “الميرنغي”

الرياضة
  • -
  • 0
نيمار يتمرد على “البياسجي” وينتظر إشارة “الميرنغي”
بقلم أمير بهلول

أبدى النجم الفرنسي السابق “دوغاري”، عن غضبه من تصرفات البرازيلي “نيمار جونيور” لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب خرجاته المتعددة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال “دوغاري”: “كيف لا يمكن أن يكون ذهنه مع الفريق في أهم مباراة للبياسجي هذا الموسم”.

وأضاف: “كيف يمكن تقبل هذه التصرفات من النادي، بات الأمر أشبه وكأنه أكبر من الفريق ومن الجميع هذا غير معقول”.

وذكرت المصادر الصحفية الفرنسية أن نيمار ينتظر فقط إشارة من ريال مدريد من أجل خروجه من الفريق الفرنسي.

كما أن البياسجي يدرس جيدا فكرة رحيل البرازيلي إلى الفريق الملكي بالمقابل التعاقد مع كاسيميرو.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital