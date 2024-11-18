هؤلاء هم الوزراء الذين غادروا الحكومة

أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

وتضمنت القائمة الاسمية للوزراء في التعديل الحكومي إنهاء مهام سبعة وزراء.

وصرّح عقون أنه بموجب مرسوم رئاسي، وبعد استشارة الوزير الأول، أنهى رئيس الجمهورية مهام كلٍّ من:

بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان

عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية.

عبد الرحمان حماد وزير الشباب والرياضة.

علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

محمد لعقاب وزير الاتصال.

مختار ديدوش وزير السياحة والصناعة التقليدية.

كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وللإشارة، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد استقبل اليوم الوزير الأول محمد النذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة، والتي قبلها، حيث جدّد فيه الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه.