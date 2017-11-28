هؤلاء سيكونون تحت أعين ماجر في الداربي

سيكون الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة اليوم، تحت أنظار الناخب الوطني، رابح ماجر، مما سيزيد من حماسته لامحالة.

وسيتابع صاحب الكعب الذهبي العديد من الأسماء المميزة من جانب الجارين، لإختيار بعضها للتواجد في التربص القادم للمحليين بسيدي موسى.

ويتواجد الحارس، فريد شعال أمام فُرصة لاتُعوض لخطف مكانة، فوزي شاوشي مع “الخضر” بعدما خطف مكانته مع “العميد”.

ومن جانب أبناء “سوسطارة”، سيحظى مُتوسط الميدان الصاعد، محمد بن خماسة بمُتابعة خاصة، وهو المُتألق بشكل لافت منذ بداية الموسم.

وفي الأخير سيقوم، ماجر بالوقوف على جاهزية العناصر التي تعودت على التواجد مع “الأفناك” مثل عبد اللاوي وبن غيث.