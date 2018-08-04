هؤلاء هم الفائزون من رحيل “ماجر” ووصول “بلماضي”

سيكون الناخب الوطني، جمال بلماضي على موعد مع إتخاذ العديد من القرارات الحاسمة، خلال أول تجمع له مع “مُحاربي الصحراء”.

وتؤكد كل المؤشرات الحالية بأن لاعبين مثل “سفيان فيغولي” و”رايس مبولحي” و”رياض بودبوز” وآخرين يمتلكون فُرصة العودة لتمثيل الألوان الوطنية.

وكشف “بلماضي” في تصريحه الأخير لـ”الفاف” بأنه سيُعد قائمة مُوسعة من اللاعبين وسيختار أفضلهم، للتواجد في السفرية القادمة الى “غامبيا”.

ونظرا للفورمة المميزة التي يتواجد عليها الثلاثي السالف ذكره، فإن حظوظ عودتهم لصفوف “الخضر” تبدو كبيرة جدا في الوقت الحالي.

يُشار بأن “مبولحي”، “فيغولي” و”بودبوز” لم يلعبوا تماما في فترة الناخب السابق، رابح ماجر.