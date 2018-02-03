تعرّضت فتاة في الـ 12 من عمرها لصعقة كهربائية خلال الإستحمام بسبب هاتفها الذكي، حسب ما ذكر موقع ميرور.

وأفاد الموقع أنّ الفتاة الروسية تبلغ من العمر 12 عاماً، توفيت بسبب صعقة كهربائية خلال الإستحمام.

بعد أن وقع هاتفها في حوض الإستحمام.

وكانت الفتاة قد دخلت للاستحمام بعدما عادت من تدريب كرة السلة بعد دوام المدرسة.

وكانت تستمع إلى الموسيقى حين نفذت بطارية هاتفها فقررت شحنه في الحمام.

ولكن حين وقع الهاتف المتّصل بالكهرباء في المياه، توفيت على الفور.

وأضاف الموقع، أنّ أمّ الفتاة حاولت إنعاش ابنتها واتّصلت بالإسعاف إلاّ أنّها فارقت الحياة.