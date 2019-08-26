هاتف هواوي P30 PRO يحصل على جائزة أفضل هاتف لسنة 2019

تحصل هاتف هواوي P30 PRO على جائزة أفضل هاتف لسنة 2019/2020 التي تمنحها الجمعية الأوروبية للصوت والصورة “أيزا”.

حيث ذكرت “أيزا”، أنّ إمكانات التصوير الضوئي لهاتف P30 PRO هي أفضل ما يمكن الحصول عليه في هاتف ذكي اليوم.

ويعود تتويج P30 PRO بفضل التكوين الرباعي للكاميرا المزود بها والتي تعد طفرة في مجال التصوير الفوتوغرافي بالأجهزة المحمولة.

كما ذكرت “أيزا” أن الصورة المنخفضة الإضاءة هي أفضل ما يمكن أن يوفره هاتف نقال حاليا .

كما أن العدسة ذات الرؤية الخلفية ذات العدسة المقربة 5 xوعدسة المقربة بهاتفP30 PRO على جميع منافسيها.

وأضافت “أيزا” أن عمر بطارية الهاتف ودعمه للشحن اللاسلكي وذاكرة التخزين التي تبلغ 512 جيغابايت تجعله أفضل رفيق لعشّاق التصوير.

من جهته عبر نائب رئيس الأعمال المشتركة لدى هواوي التجارية لي شنغزهو عن سعادة هواوي بالجائزة .

وقال شانغزهو أنّ هواوي تتخطى حدود قدرات آلات تصوير الهواتف، بفضل تكنولوجياتها الحديثة في كل هاتف جديد تطرحه للسوق.