“هاكر جزائري” يقرصن حساب محرز على الفايسبوك !!

أصبح مؤكدا أن حساب لاعب ليستر سيتي رياض محرز على الفايسبوك، قرصنه “هاكر جزائري”، وهذا بعد ما يؤكده المنشور الذي نشره منذ لحظات.

حيث نشر على صفحة محرز الرسمية للفايسبوك، منشور باللهجة الجزائرية، وسمى نفسه بـ “Hacked By AnonAttack”.

إذ وقع المنشور باسمه، وهو تأكيد على أن صفحة محرز الرسمية مقرصنة رسميا، حيث كانت ادارة ليستر سيتي اكدت ذلك في وقت سابق من نهار اليوم.

وكان “الهاكر” قد نشر أمس الثلاثاء في ساعة متأخرة من الليل منشورا يؤكد فيه اعتزال اللاعب الجزائري بسبب المرض.

ليخلق صدمة لجماهير ومحبي اللاعب سواء في الجزائر أو في ليستر.