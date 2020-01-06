هامل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في قضية جديدة

مثُل صبيحة اليوم المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، فإن هامل قد مثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.

وعلمت “النهار أونلاين”، أن استدعاء هامل أمام قاضي التحقيق اليوم تم في إطار فتح تحقيق في قضية جديدة يتابع فيها المدير العام الأسبق للأمن الوطني لم يتم الحصول على تفاصيل أكثر بشأنها

وتجدر الإشارة إلى أن قضية استغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وهي القضية الرئيسية المتابع فيها عبد الغني هامل رفقة عدد من أفراد عائلته قد تم الانتهاء من التحقيق فيها وإحالتها على المحكمة بغرض جدولتها