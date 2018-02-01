كشف عميد شرطة رئيس مصلحة الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر فيلالي محمد

أن المدير العام للشرطة اللواء، عبد الغاني هامل، قام اليوم الخميس بالإطلاق الرسمي لجمهرة شرطة لتأمين النقل على مستوى العاصمة.

وأضاف فيلالي، أن مهمة جمهرة شرطة هو تأمين مختلف وسائل النقل للمسافرين.

وأوضح المتحدث، أن جمهرة الشرطة لتأمين النقل تتألف من 296 عنصرا من مختلف التخصصات .

وأضاف المتحدت، أن جمهرة شرطة لتأمين النقل سيتم تعميمها مستقبلا على المدن الكبرى.

وطاف اللواء عبد الغاني هامل مصالح الجمهرة المتواجدة على مترو العاصمة وكان هامل مرفوقا بمدير العام لمؤسسة مترو الجزائر وإطارات من المديرية العامة الأمن الوطني .