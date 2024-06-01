هام: هذه نسب رفع المعاشات والقيمة المالية 

حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي نسب رفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعي ومنحة ريوعه.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة رقم 36 قرار وزاري مؤرخ في 6 ذي القعدة 1445 الموافق 14 ماي 2024 يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعي ومنحة ريوعه.

ووفقا لذات القرار ترفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعي ومنحة ريوعه حسب النسب التالية:

15% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أويساوي مبلغها 15.000 دينار.

13% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دينار ويقل أويساوي 25.000 دينار.

12% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 25.000 دينار ويقل أويساوي 35.000 دينار.

11% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 35.000 دينار ويقل أويساوي 42.500 دينار.

10.75% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 42.500 دينار ويقل أويساوي 70.000 دينار.

10.50% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 70.000 دينار ويقل أويساوي 100.000 دينار.

10.25% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 100.000 دينار ويقل أويساوي 150.000 دينار.

10% بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 150.000 دينار.

يتم تطبيق هذه النسب على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الإشتراك.

كما ترفع ريوع حوادث العمل أوالأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها قانونيا.

ونص القرار على رفع المبلغ الادنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش أوعجز أوريع حادث عمل أوريع مرض مهني بنسبة 10%.