هام fnpos : هذا تاريخ صب منحة السكن الريفي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم عن تاريخ صب منحة السكن الريفي عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية.

وأوضح بن طالب بأنه سيشرع في صب المنحة الخاصة بالسكن الريفي غير القابلة للاسترداد الممنوحة للمستفيدين (عمال أومتقاعدين) عن طريق معادلة الخدمات الاجتماعية بدءا من 25 أفريل الجاري.

وخلال لقاء صحفي في ختام زيارة عمل قادته إلى ولاية سطيف أكد الوزير بأن التحضيرات جارية لبداية صب هذه المنحة لفائدة المستفيدين حيث حدد تاريخ 25 أفريل لإنطلاق العملية وفق رزنامة معينة بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 30 مليار دج يشمل 60 ألف مستفيد على المستوى الوطني.

كما أضاف بن طالب أن هذا الاجراء يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتكريس البعد الاجتماعي للدولة.