هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية “إير فرانس” في مطار اسونسيون الدولي بسبب تسرب للوقود.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، فإن الطائرة كان على متنها 274 راكبا.

كانت في رحلة بين بوينوس آيرس وباريس.

وقال الناطق باسم إدارة الطيران المدني في باراغواي “لويس اغيري”، إن قائد طائرة البوينغ 777-200 أعلن حالة الطوارئ بعد أن لاحظ تسربا للوقود خلال الرحلة.

وحطت الطائرة دون تعقيدات في مطار اسونسيون ولم يتم تسجيل إي إصابات في صفوف الركاب وأفراد الطاقم

وقال الناطق، إن الركاب ينتظرون في مطار أسونسيون قدوم طائرة جديدة لتقلهم إلى باريس.

وأوضح المصدر ذاته، أن الطائرة كانت تحلّق فوق منطقة كوريتييا بالبرازيل عندما لوحظ تسرب الوقود.