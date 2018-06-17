هدف “لوزانو” يتسبب في هزة أرضية بالعاصمة المكسيكية !!

تسبب هدف اللاعب المكسيكي “هيرفينغ لوزانو” في مرمى المنتخب الألماني في حدوث هزة أرضية بالعاصمة المكسيكية “ميكسيكو” أمسية اليوم الأحد.

حيث كشف أحد مراكز مراقبة الزلازل والتحليل الجيولوجي عن حدوث هزة أرضية في العاصمة المكسيكية “ميكسيكو” على الساعة 11:32 صباحا.

ووقعت الهزة الأرضية لحظة تسجيل المنتخب المكسيكي لهدفه الوحيد في مرمى المانشافت في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وأشار مركز “simmsa” إلى أن الهزة كان سببها قفزات هائلة من الجماهير المكسيكية أثناء الهدف وإكتشفها إثنين من أجهزة الإستشعار.