هذا تاريح وصول الشحنة الأولى من لقاحات كورونا إلى الجزائر

نشر عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة كورونا الدكتور إلياس أخاموك عبر صفحته على الفيسبوك تاريخ إقتناء الجزائر أوّل شحنة من لقاحات كورونا.

وكشف الدكتور الياس اخاموك أن وصول الشحنة الأولى من لقاحات كوفيد 19 سيكون في الثلاثي الأوّل من السنة القادمة 2021

وأضاف الياس اخاموك أن الجزائر تقوم بدراسة احسن العروض لاقتناء اللقاح الاكثر فعالية والاسلم للجزائريين.

وأكد عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة كورونا أن الوزير الاول وبوصاية من رئيس الجمهورية الجزائر تقتني اللقاح في حال توفره مهما كان الثمن.