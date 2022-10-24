هذا جديد موسم الحج هذه السنة

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، اليوم الاثنين، عن جديد الحج في موسمه الجديد. كما أوضح سليماني، أنه قد ستحصل الجزائر على أسعار وخدمات أقل بعد زيارة الوفد الجزائري الى المملكة العربية السعودية.

في حين، أشار المدير العام للديوان الحج والعمرة، إلى بعثة متعددة القطاعات تنقلت إلى السعودية للتفاوض حول الإعاشة والنقل. إضافة إلى نقل الأمتعة والطوافة.

وكان رئيس فرع الإعلام والإتصال للبعثة الجزائرية للحج، كمال بلعسل، قد أكد أن الحج موسم الماضي “مر في ظروف حسنة”. و”لم يسجل أي حالات لمفقودين أو وفيات أو مرضى بشكل يثير الهلع أو الخوف”. كما لم تسجل البعثة “أي إصابات من أي نوع في وسط حجاجنا الميامين”.

في حين، أضاف المتحدث أن “الأمور كانت عادية داخل الفنادق بالمدينة المنورة ومكة المكرمة من حيث استقبال الحجاج”. و”توفير كل ما يحتاجون إليه، وكذا الأمر داخل مخيمات عرفة أثناء النفرة من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة لمنى”. أو “أثناء رمي الجمرات, ثم العودة اليوم إلى مكة بالنسبة لبعض الأفواج”.

للإشارة، حصة الجزائر من حج هذا الموسم قدرت بـ18697 حاج وتعادل هذه الحصة نسبة 45 بالمائة من حصتها بالسنوات الأخيرة. قبل أن يتم تقليصها من قبل السلطات السعودية كما بالنسبة لبعثات باقي الدول بسبب الظروف الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19).