هذا عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2025

من المتوقع أن يكون شهر رمضان يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 وفقا للحسابات الفلكية. حيث تقوم دار الإفتاء بالإعلان عن رؤية هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس. حيث يمتد شهر رمضان عادة لـ29 أو 30 يوما حسب ما يتم إعلانه من قبل الجهات المختصة، و حاليا يتبقى حوالي 152 يوما على حلول الشهر المبارك.

و من أبرز الادعية التي يمكن قولها خلال شهر رمضان الكريم تتمثل في الآتي: “اللهم بلغنا رمضان”.

كما أن هذا الدعاء يعبر عن رغبة المؤمن في الوصول إلى الشهر المبارك و استغلاله لتحقيق الأهداف الروحية والدينية.

اللهم أعنا على صيام الشهر الكريم

هذا الدعاء يعبر عن طلب المساعدة من الله للصيام والصلاة خلال شهر رمضان. و التمتع بالثواب الذي يعده الله لمن يقوم بهذه العبادات.

كما يعبر عن الرغبة في أن يكون الشهر الفضيل مليئًا بالخير والبركة. و أن ينال المسلمون الثواب الأكبر من الصيام و الصلاة والأعمال الخيرية.

و الرغبة في الحصول على مغفرة الله و رحمته خلال الشهر الكريم. وتجاوز الذنوب و الخطايا التي ارتكبها المسلم في السابق.

هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يبارك الله للمؤمنين في الشهر المبارك. و أن يزيد في أعمالهم الخيرية والعبادية و يجعلها مقبولة في عنده.