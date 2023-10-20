هذا ماعلّق به بايدن بعد إفراج حماس لرهينتين أمريكيتين

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته عقب إفراج حركة حماس الفلسطينية عن رهينتين أمريكيتين كانت قد احتجزتهما في الهجمات التي شنتها على الإحتلال الصهيوني في الـ 7 من أكتوبر.

وقال بايدن في بيان له “مواطنتينا عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما”.

كما قدم الرئيس الامريكي الشكر لكل من قطر والإحتلال الصهيوني على دعمهما ووعد بأن أمريكا لن تتوقف حتى تعيد مواطنيها الآخرين الذين ما زالوا رهائن.

وافرجت اليوم الجمعة كتائب القسام عن محتجزتين أمريكيتين “أم وابنتها” وهما يهوديان “تاي رعنان، وابنتها شوشانا رعنان” لدواع إنسانية . حسب مأ اعلنه الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة.

وحسب بيان كتائب القسام عبر حسابهم على التلغرام أن عمالية إطلاق سراح الرهينتين جاء بوساطة قطرية. وكذا للإثبات للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة على أنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.