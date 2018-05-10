هذا ما اسفرت عنه انتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء

اختتمت قبل لحظات انتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء .

بعد غلق صناديق للاقتراع بجميع المحاكم والمجالس القضائية اضافة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية.

وسحق النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة عبد المجيد جباري منافسه من مجلس قضاء بجاية في تمثيل المجالس القضائية عبر الوطن.

وعن المحكمة العليا القاضي حميد ساهل اما عن مجلس الدولة فالقاضي فريدة بن يحيى.

اما بالنسبة للتمثيل فقد عاد الفوز فيه للمستشارة بالمحكمة الإدارية بالعاصمة مليكة بوبريط.

وبخصوص المحاكم عبر التراب الوطني فقد عادت للقاضي رضا بادور رئيس محكمة برج بوعريريج.

ويمثل المجلس الأعلى للقضاء اعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وينوبه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.

ومن مهامه الاشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.

وتشكل الوجوه الخمسة المنتخبة اليوم لتعويض المنتهية عهدتهم إضافة لسلك القضاء الذي يقدم خيرة إطاراته في انتخابات بالصناديق.