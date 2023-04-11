هذا ما حدث في 20 رمضان

طوال شهر رمضان المبارك نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التي وقعت فى هذا الشهر الكريم. وشهد اليوم التاسع عشر من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث.

أحداث

8 هـ – المسلمون يفتحون مكة بقيادة الرسول صبى الله عليه وسلم ويدمرون الأصنام والأوثان وتماثيل الآلهة المحيطة بالكعبة. والرسول يعفي عن أهلها الذين عادوه عدا بضعة أشخاص نظموا الشعر لهجائه.

222 هـ – تمكن المسلمين بقيادة القائد العباسي الأفشين من فتح مدينة بابك الخرّمي، وكان بابك قد ادعى الألوهية. وتفاقم أمره والتف حوله أنصاره من الخرّمية واستولى على أذربيجان. ولمَّا هُزم هرب مُتنكرًا ومعه أخوه، إلَّا أن المسلمين قبضوا عليه لاحقًا.

286 هـ – الخليفة العباسي أحمد المعتضد بالله يرسل جيشا يقوده مؤنس الخادم لمقاتلة الأعراب حول الكوفة وعين التمر. وسار الجيش حتى بلغ نينوى فوجد الأعراب قد ارتحلوا.

762 هـ – أثناء الصراع على السلطة في القاهرة المملوكية بعد مقتل السلطان حسن بن محمد بن قلاوون. وصل إلى دمشق استفسارات من السلطان ليعلم من واليها المملوكي طاعته أو عصيانه. وهل يتحكم في قلعة دمشق ومدى امكاناته فيها وكيف يتصرف في الأموال السلطانية، فأرسل الوالي أنه على الطاعة.

831 هـ – الأمير قنصوه يتولى ولاية طرابلس الشام في سلطنة برسباي.

1001 هـ – الجيش الألماني البالغ 40 ألف مقاتل يقوم بهجوم مباغت على الجيش العثماني المكون من 10 آلاف مقاتل. في الجنوب الشرقي من زغرب الواقعة حاليًا في كرواتيا. ويقتل 7 آلاف عثماني، بمن فيهم القائد حسن باشا حاكم البوسنة.

1094 هـ – هزيمة العثمانيين أمام أسوار فيينا، وإنهاء حصارهم لهذه المدينة الحصينة. التي كانت آخر ما وصلت إليه الفتوحات الإسلامية في أوروبا.

1425 هـ – الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يتولى حكم إمارة أبوظبي. بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

1430 هـ – حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي.

مواليد

72 هـ – محمد بن القاسم الثقفي، قائد عسكري أموي وفاتح السند.

652 هـ – سيف الدين قطز، سلطان مملوكي.

1368 هـ – محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.

وفيات

832 هـ – غياث الدين الكاشي، عالم فارسي في علم الفلك والرياضيات.