هذا ما حدث لدبلوماسية من كوريا الجنوبية بسبب طلقات البارود بغرداية

تسببت ردة فعل دبلوماسية كانت ضمن وفد سفارة كوريا الجنوبية الذي قام بزيارة لولاية غرداية تعليقات كبيرة.

ويأتي هذا نظرا لردة فعلها بعد كل طلقة بارود تطلقها الفرقة الفلكلورية، أثناء حفل افتتاح مهرجان سباق الإبل الدولي بغرداية.

وحاول البرلماني، محمد مهاية، كان بجنبها تهدئتها وشرح الموضوع ان الفرقة تستقبلهم بالبارود، لكن خوفها أجبرها على سد اذنيها.

وقدم وفد دبلوماسي من سفارة كوريا الجنوبية، يتقدمهم السفير لي اون يونغ، مرفوقا برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الكورية محمد مهاية، للاطلاع على فرص الاستثمار بغرداية.