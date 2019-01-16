هذا ما حدث لـ3 أطفال علقوا داخل ثلاجة

واجه ثلاثة أطفال أمريكيين نهاية مأساوية بعد أن علقوا داخل ثلاجة “مجمدة”، كانت موجودة في حديقة المنزل.

وحسب شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، فإن الأطفال الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 1 و4 و6 سنوات فقط.

حيث كانوا يلعبون في حديقة منزلهم، عندما دخلوا المجمدة التي كانت في الحديقة.

ونقل موقع “إن بي سي نيوز” عن شرطة المنطقة، أن والدتي الأطفال بحثتا عنهم مطولا ولم يجدوهم، فقرروا تفتيش المجمدة.

أين وجدتا الأطفال في حالة حرجة، لتسارعا إلى طلب الطورائ ولكن كان الأوان قد فات.

وأكد رئيس الشرطة أن الأطفال قاموا بتسلق المجمدة، ويبدو أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات تمكن من رفع الباب الذي لم يكن مغلقا بقفل.

وبعد دخولهم إلى المجمدة علق الأطفال داخلها، ولم يتمكنوا من الخروج، ليؤدي البرد ونقص التنفس إلى وفاتهم لاحقا.