هذا ما سجله مقياس درجات الحرارة في مختلف الولايات

سجلت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، درجات حرارة قياسية في مختلف ولايات الوطن. أين تراوحت بين 43 و48 درجة.

كما أشار فيديو مفصل للمصلحة ذاتها، إلى أن مقياس الحرارة سجل بالجزائر العاصمة 47.9 درجة. معسكر 46.4 درجة، دلس 45.6 درجة، سعيدة 44.4 درجة، الشلف 48.3 درجة، مغنية 46.8 درجة، بجاية 44.8، البويرة 44.7 درجة ، عين بسام 43.7 درجة.

في حين، ستسجل خلال الفترة الليلية، في العاصمة 30.6 درجة، البويرة 31.1 درجة، الشلف 34.5 درجة، دلس 28.7 درجة.