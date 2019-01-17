هذا ما عاشته طالبات مقيمات بالإقامة الجامعية بخميس مليانة في عين الدفلى

أحبطت شرطة خميس مليانة بعين الدفلى ليلة أمس في حدود الساعة الحادية عشرة ونصف محاولة تسلل للمجهولينالإقامة الجامعية للبنات 1000 سرير.

أين قاموا بالإعتداء الطالبات على مقيمات بالإقامة الجامعية للبنات 1000 سرير الكائنة على مستوى طريق الجزائر .

حيث تمكنت ذات المصالح من إلقاء القبض على عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء قامت بإقتحام الإقامة الجامعية للبنات وقامت بالإعتداء على أعوان أمن الداخلي للإقامة.

وكذا مدعووين الذين قاموا بإحياء نشاط ثقافي داخل الإقامة الجامعية، حيث ادى التدخل الفوري لرجال الأمن إلى السيطرة على الوضع دون تسجيل خسائر بشرية.

كما أدت عملية التوقيف الى تسجيل إغماءات لطالبات الإقامة اللواتي أصبن بالهلع جراء ما حدث.