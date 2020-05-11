هذا ما قاله الكاتب الجزائري يوسف بعلوج بعد تتويجه بدرع الإبداع الفضي بالعراق

فاز الكاتب الجزائري يوسف بعلوج، بجائزة “قنبر لأدب الطفل”، في فرع القصة والتي ينظمها مركز المحسن لثقافة الطفل بالعراق.

وأعلن عن أسماء الفائزين بهذه المسابقة، خلال بث مباشر على التلفزيون بعد الغاء حفل توزيع الجوائز بسبب ظروف الحجر الصحي.

وعرفت المسابقة تنافس أكثر من 500 عمل في فروعها الثلاثة “الشعر، القصة والقصة المصورة”.

وسيتم طباعة الأعمال المتوجة ضمن منشورات العتبة العلوية، وتوزيعها على نطاق واسع ضمن مشروع لتشجيع المطالعة لدى الأطفال.

وقال يوسف بعلوج، عقب تتويجه بهذه الجائزة، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه سعيد بهذه الجائزة خاصة وأنها تأتي من بلد أدب هو العراق.

وأورد الكاتب الجزائري: “بقدر سعادتي بالتتويج، بقدر أسفي على إلغاء حفل توزيع الجائزة، بسبب الحجر الصحي مما اجبر المنظمون على إلغاء حفل توزيع الجوائز على الفائزين و الاكتفاء بإرسال الدرع عبر البريد”.

وليوسف بعلوج، عدة اصدارات منها “المظلة”، و”سأطير يوما ما “، ومجموعة شعرية بعنوان “ديناميت رسائل ما قبل العاصفة “.