هذا ما قاله كمال رزيق عند تسليمه المهام للوزير الجديد

أكد وزير التجارة السابق، كمال رزيق، عند تسليمه مهامه اليوم السبت، للوزير الجديد، أن القطاع حقق خلال 3 سنوات أرقاما جد مهمة.

وأكد رزيق، خلال مراسم تسليم واستلام المهام أن قطاع التجارة جد حساس وصعب. مشيرا إلى أنه ومن خلال تطبيق سياسة رئيس الجمهورية، واتباع توجيهات الوزير الأول، استطاع القطاع تحقيق أرقام جد مهمه لم تُحقق من قبل، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

وأورد كمال رزيق: “وأنا أغادر كما دخلت المرة الأولى، أرفع كل الاحترام والتقدير إلى جميع اطارات وزارة التجارة المركزيين أو المحليين عبر 58 ولاية. بالإضافة إلى كل الهيئات تحت الوصاية. على المساعدة التي تلقيتها معهم، والمجهودات الجبارة التي قدوموها. وأتمنى أن تبقوا بنفس الإرادة والقوة والحماس مع الوزير الجديد”.

ونوه رزيق، إلى أن قطاع التجارة مهم، حيث تربطه علاقات مع جميع القطاعات الأخرى، لذلك دعىا جميع إطارات القطاع، لمواصلة العمل بنفس المنوال.

وفي الأخير، تمنى كمال رزيق، التوفيق، لكل إطارات الوزارة، وكذا الوزير الجديد الطيب زيتوني. داعيا إياهم للعمل والمثابرة للوصول إلى ما سطر في برنامج الرئيس.

وبعث كمال رزيق، تشكراته وتحياته، لجميع موظفي وإطارات القطاع، على المجهودات التي بذلوها خلال 3 سنوات، لأجل إيصال القطاع إلى ما هو عليه اليوم.

هذا وجرت اليوم السبت، مراسم تسليم وتسلم المهام، بين الوزير السابق كمال رزيق، والوزير الجديد الطيب زيتوني.