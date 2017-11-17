كشف رياض محرز، عن السر وراء التفاهم الكبير بينه وبين زميله في ليستر سيتي جيمي فاردي، وأكد أنه لايحتاج إلى النظر إليه.

وقال أفضل لاعب في البريميرليغ لسنة 2016، في حوار حصري مع قناة “أس أف أر”: “نعرف بعضنا منذ أربع سنوات”.

وأضاف: “فوق أرضية الميدان دائما نبحث عن بعضنا البعض”.

“أحيانا لا أنظر إليه أبدا فوق أرضية الميدان، وأحيانا أخرى من نظرة واحدة فقط، إن علاقتنا جيدة جيدا”.