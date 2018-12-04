هذا ما قاله محمد بن سلمان عن زيارته الى الجزائر

بعد اختتامه لزيارته الرسمية التي دامت يومين للجزائر نشر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الزيارة على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد بن سلمان السعودية والجزائر علاقات متينة وروابط وثيقة وشراكات اقتصادية متصاعدة ومتنوعة.

وحظي الأمير محمد بن سلمان بترحيب كبير جداً من الشعب الجزائري وكلهم بصوت واحد مرحباً بك ياسمو الأمير في بلدك الثاني.

وقال بن سلمان ان الجزائر والسعودية الدم الواحد والعروبة والمصير المشترك، من يضر السعودية يضر الجزائر،هكذا أعلنتها الجزائر بلسان الوزير الأول.

وأضاف ،لطالما سعت المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات وبحث الملفات الاستراتيجية.

في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الجزائر الشقيقة.

في عام 2018 وقعت السعودية والجزائر عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية.

واتفاق على زيادة حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر وذلك تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .

وقال أن الزيارة تدخل في اطار وقفات متبادلة بين البلدين في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.