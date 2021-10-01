هذا ما كشفه موقع دفاعي متخصص حول محاولة إسرائيل التجسس على الجزائر

كشف، موقع “مينا ديفانس” المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاع، أن حادثة غواصة الكيان الإسرائيلي “دولفين”. التي حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية الجزائرية جرت يوم 27 سبتمبر الماضي. في المياه الدولية المحاذية للمياه الإقليمية الجزائرية، قبل أن يجري اكتشاف تواجد الغواصة الإسرائيلية وطردها.

وفي التفاصيل، قال موقع “مينا ديفانس” إن الغواصة الإسرائيلية كانت تواجد بالمياه الدولية المحاذية للمياه الإقليمية الجزائرية. قبيل إجراء مناورات “ردع 2021” من طرف القوات البحرية الجزائرية.

وأوضح المصدر أنه فور رصد واكتشاف الغواصة الإسرائيلية، راحت سفينة القيادة قلعة بني عباس تلعب دورًا مركزيًا في العملية. حيث تم على الفور نشر مروحتين مضادتين للغواصات، ليتم إجبارها على المغادرة والابتعاد عن المياه الجزائرية.

وأرجح الموقع دوافع تواجد غواصة الكيان الصهيوني قرب المياه الإقليمية الجزائرية الى الرغبة جمع معلومات استخباراتية وتقنية. حول سلوك القوات البحرية الجزائرية في الرد على أي اعتداء.

ولفت الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية، إلى أن تمرين القوات البحرية الجزائرية ردع 2021 قد حقق نجاحًا كبيرًا. بتسديدة ضد سفينة وضد هدف داخلي من مسافة 270 كلم.