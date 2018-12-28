هذا هو برنامج السياسي في دور المجموعات من دوري الأبطال

يواجه فريق شباب قسنطينة النادي الإفريقي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا.

وذلك بملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس في ال11، ال12 أو ال13 جانفي المقبل.

ويستضيف السياسي في الجولة الثانية فريق تيبي مازيمبي الكونغولي بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في ال18 ،ال19 أو ال20 من ذات الشهر.

ويرحل في الجولة الثالثة أشبال “لافان” للإسماعيلية لمواجهة الفريق المحلي في ال1، ال2 أو ال3 فيفري 2019 قبل إجراء لقاء العودة في الجولة الرابعة بالجزائر.

وفي الجولة ال5 يستضيف الفريق القسنطيني النادي الإفريقي قبل أن يرحل في الجولة الأخيرة لمواجهة مازيمبي بالكونغو.