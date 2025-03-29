هذا موعد إستقبال رؤوس الماشية المستوردة للعيد

أعلن الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغني دريدي، اليوم السبت، عن موعد إستقبال مليون رأس من أضاحي العيد.

وكشف ذات المسؤول، في تصريح صحفي، للإذاعة الجزائرية، على هامش زيارة ميدانية استهلها في منتصف الليل لميناء جن جن (جيجل)، عن استقبال مليون رأس من أضاحي العيد نهاية ماي القادم.

وقال دريدي أنّه تم توجيه تعليمات لمختلف مسؤولي الموانئ لاتخاذ جميع التدابير لأجل إنجاح عملية استقبال أضاحي العيد.

مضيفا إنّه من المزمع استقبال أضاحي العيد نهاية ماي القادم، لتوزيعها على مختلف الولايات قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

كما شدّد دريدي على إسداء تعليمات صارمة للرؤساء المديرين العامين للموانئ من أجل تسريع تفريغ ومعالجة حمولات البواخر. وذلك عبر الالتزام بالعمل 24 /24 سا، طيلة أيام الأسبوع عبر ست موانئ تجارية.

وأورد ذات المسؤول: “الإجراء سيسمح بمعالجة حمولة البواخر في ظرف زمني قصير. ما يحسن من مردودية الموانئ ويعود بالفائدة على الخزينة العمومية”.

ونوّه دريدي إلى التقلص المرتقب في مدة مكوث السفن في أرصفة الموانئ وعلى مستوى الحوض. ما سيسمح في تناقص التكاليف الإضافية المدفوعة بالموانئ. فضلاً عن تقليص تكلفة النقل البحري للبضائع.