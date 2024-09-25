هذا موعد انطلاق التسجيل في أقسام التحضيري

أعلمت وزارة التربية الوطنية جميع الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم في التربية التحضيرية. أن العملية ستنطلق يوم الأحد 29 سبتمبر 2024، وتنتهي يوم الأربعاء09 أكتوبر 2024. عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية دون سواه.

ويتوجب على الولي اتباع الخطوات الآتية:

1- يتم التسجيل في التربية التحضيرية عبر الرابط: //awlyaa.education.dz:https

أ‌-بالنسبة للأولياء المنخرطين في فضاء الأولياءبالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية:

ويقوم الولي أو الوصي الشرعي بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية في التربية التحضيرية. واختيار مدرسة واحدة إلى خمس (5) مدارس ابتدائية من بين المدارس المقترحة التي توجد بها أفواج للتربية التحضيرية.

كما يقوم الولي أو الوصي الشرعي برفع صُوَر أو نُسَخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي. وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة. (مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي)

ويقوم الولي أو الوصي الشرعي بالاحتفاظ باستمارة التسجيل التي قام بملئها على النظام المعلوماتي وبها اسم المستخدم والرقم السري.

أما بالنسبة للأولياء غير المنخرطين في فضاء الأولياء بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية:

-يتعيّن عليهم أوّلا فتح حسابات خاصة بهم في فضاء الأولياء عبر نفس الرابط. حتى يتسنّى لهم حجز المعلومات المضمّنة. في استمارة التسجيل في التربية التحضيريةبنفس الكيفيات الواردة أعلاه.

ويتم إعلام الأولياء بنتائج دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. وبإشهار قوائم المقبولين في فضاءات الإعلانات بالمؤسسات التربوية المعنية يوم الخميس10 أكتوبر 2024.

ويلتحق الأطفال بالمدارس الابتدائية التي قُبلوا بها يوم الأحد 13 أكتوبر 2024.

يجدر التذكير أن أي تسجيل يتمّ خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يُعد مُلغى وعديم الأثر.