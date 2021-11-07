بلماضي: “هذا هو السبب الحقيقي وراء إبعاد بوداوي” 

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الأسباب الحقيقية وراء الإستغناء عن خدمات متوسط الميدان هشام بوداوي الناشط في نيس الفرنسي.

وتطرق بلماضي عن قضية الإبعاد حيث قال “أؤكد ان بوداوي سيغيب عنا بداعي الإصابة وطولها أو قصرها ليس لدينا معلومات عنها، إن شاء الله يرجع لنا في أقرب وقت و نتمنى له الشفاء”.

أما عن وضعية بلايلي قال مهندس الفوز بكأس امم إفريقيا “أنا لست طبيب، رغم ذلك،أؤكد أن بلايلي عانى من إصابة لما كان في قطر، هذه الأمور من إختصاص الأطباء أما من جانبي أؤكد لكم أنه سيكون حاضرا معنا”.