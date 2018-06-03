هذا هو برنامج “ماجر” تحسبا لمواجهة برتغال رونالدو !!

سطر الناخب الوطني رابح ماجر برنامجا خاصا تحسبا للمباراة الودية الثانية التي ستجمع الخضر بالمنتخب البرتغالي سهرة الخميس بالعاصمة لشبونة.

ومنح ماجر لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة بعد لقاء الرأس الأخضر على أن يعودوا لسيدي موسى قبل وجبة إفطار اليوم.

وهذا هو البرنامج الكامل للخضر قبل ودية البرتغال:

الأحد: حصة تدريبية بداية من ال22:00.

الإثنين:حصة تدريبية بداية من الساعة ال22:00.

الثلاثاء:شد الرحال صوب البرتغال بعد الظهر-حصة تدريبية في السهرة.

الأربعاء:ندوة صحفية بداية من الساعة ال18:30-حصة تدريبية أخيرة بملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة بداية من ال19:00.

الخميس:الجزائر-البرتغال بداية من ال20:15.