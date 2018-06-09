هذا هو سبب عدم إمضاء “محرز” مع “السيتي” لحد الآن !!

الرياضة
  • -
  • 0
هذا هو سبب عدم إمضاء “محرز” مع “السيتي” لحد الآن !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

لم يتم لحد الأن إعلان تعاقد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” مع “مانشستر سيتي” رغم إتفاق الأخير مع “ليستر سيتي”.

وكشفت صحيفة “الميرور” الإنجليزية اليوم السبت أن مُسيري “السيتيزن” إتفقوا على كافة تفاصيل إنتقال لاعب الخضر مع نظرائهم من “الثعالب”.

غير أن السبب الوحيد الذي يُعرقل إعلان الصفقة بصفة رسمية هو عدم تحديد القيمة المالية التي سيستفيد منها مناجير “محرز”.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن المناجير الإيراني لنجم ليستر سيتي “كيا جورباشيان” يتفاوض مع الأطراف المعنية لتحديد قيمته المالية من الصفقة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital