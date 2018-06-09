هذا هو سبب عدم إمضاء “محرز” مع “السيتي” لحد الآن !!

لم يتم لحد الأن إعلان تعاقد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” مع “مانشستر سيتي” رغم إتفاق الأخير مع “ليستر سيتي”.

وكشفت صحيفة “الميرور” الإنجليزية اليوم السبت أن مُسيري “السيتيزن” إتفقوا على كافة تفاصيل إنتقال لاعب الخضر مع نظرائهم من “الثعالب”.

غير أن السبب الوحيد الذي يُعرقل إعلان الصفقة بصفة رسمية هو عدم تحديد القيمة المالية التي سيستفيد منها مناجير “محرز”.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن المناجير الإيراني لنجم ليستر سيتي “كيا جورباشيان” يتفاوض مع الأطراف المعنية لتحديد قيمته المالية من الصفقة.