هذا هو “علي رغبة”؟.. الجزائري الذي يصنع الحدث في “ليستر”!

يبدو بأن “ليستر سيتي”، أصبح لا يستطيع تمرير “ميركاتو” دون إستقدام لاعب جزائري، وهذا بعد كل من “محرز”، “سليماني” و”غزال”.

وأشارت جريدة “ليستر ميركوري” بأن “الفوكسيس” تتجهون للتوقيع لإسم جزائري جديد وهو “علي رغبة” الخاضع للتجريب حاليا مع شُبان الفريق.

ويبلغ الجزائري الأصل 19 عاما فقط، وكان ينشط مع نادي “بوهامينس” الإيرلندي، ويمتلك فُرصا كبيرة للتوقيع مع بطل إنجلترا 2016.

ولفت “علي رغبة” الأنظار بعدما تمكن من هز الشباك، خلال أول مُشاركه له مع صنف -23 عاما الخاص بـ”ليستر سيتي”.

وفي حال تجسد الصفقة، فإن المُهاجم الصاعد سيكون مُفاجأة الشتاء، في سوق تحويلات هادىء للمُحترفين الجزائريين.