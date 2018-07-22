هذا ما قاله شقيق الطالب الفلسطيني المتوفى أختناقا بزرالدة

أكد شقيق الطالب الفلسطيني “الفرا” أن السفارة الفلسطينية أبلغته مساء اليوم الأحد بوفاة شقيقه سليمان ومحمد داخل شقة بزرالدة.

وترجح وفاتهما اختناقا بالغاز أو نتيجة ماس كهربائي.

وأضاف الفرّا أن شقيقه أكمل قبل أسبوعين دراسة الماجستير في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية.

وقد زاره صديقه الطبيب محمد البنا قبل 4 أيام حيث يمكث وعائلته في بلجيكا منذ سنوات.

وتابع أن شقيقه كان يستعد للذهاب إلى قطاع غزة لإقامة حفل زفافه حيث عقد قرانه قبل أربعة أشهر على فتاة من قطاع غزة.

وأوضح أنهم بانتظار نتائج التحقيقا الجزائري حول سبب الوفاة.

مشيرًا إلى أن السفارة الفلسطينية أبدت استعدادها للتعاون مع العائلة لنقل جثمان نجلها إلى قطاع غزة.