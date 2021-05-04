هذا ما خلفته الأمطار المتساقطة على ولاية المدية

كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية اليوم الثلاثاء حصيلة الخسائر التي تيببت فيها الأمطار المتساقطة على الولاية.

وحسب ذات المصالح سجلت عدة تدخلات من طرف أعوان الحماية عبر إقليم الولاية بعد تساقط أمطار مرفوقة ببرد

واوضح بيان ذات المصالح سجل في حدود الساعة 23 سا 00 د وفاة شخصين وهذا بكل من حي 1 نوفمبر بلدية بني سليمان.

الضحية يبلغ من العمر 55 سنة متوفي في عين المكان، كما تم نقل متوفية 13 سنة بمدرسة الصم والبكم بلدية بني سليمان.

الضحايا توفيتا جراء ارتفاع منسوب المياه ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني سليمان.

كما سجل انهيار إسطبل لتربية الأغنام وهذا بالمكان المسمى اولاد الحاج بلدية القلب الكبير ما خلف نفوق 13 رأس من الغنم

بينما سجلت عدة تدخلات بتسخير فرق السينوتقنية للكلاب المدربة وفرقة الغطاسين بكل من من بني سليمان، العمارية، العزيزية، السواقي والبرواقية.

سجل ارتفاع منسوب مياه الوديان بكل من دائرة بني سليمان ودا بوكرع.

بالإضافة إلى إرتفاع منسوب المياه بالواد المالح على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بلدية سيدي نعمان.

غلق الطريق رقم 08 أم زوبياء بلدية ودائرة العزيزية بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار.

الطريق البلدي غير المصنف بلدية خمس جوامع الطريق مقطوع حاليا بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

تسجيل تسرب مياه داخل بعض المنازل بلدية بوسكن، ووسط بلدية بني سليمان، وارتفاع منسوب المياه وهذا ببعض أحياء المدينة.

سيارة محصورة بالواد وهذا بالمكان المسمى واد يعقور.

كما تسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار ببعض الطرق البلدية الغير مصنفة.

العملية حاليا جارية بتسخير الوحدات العملياتية بقيادة المدير الولائي للحماية المدنية وبمتابعة من طرف والي ولاية المدية

تنصيب بصفة مستعجلة خلية ازمة، لرصد ومتابعة وضمان التدخل السريع للتكفل العاجل.