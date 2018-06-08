تعيش كل من الوادي، المغير وتقرت انقطاعا تاما وعزلا نهائيا على الأنترنت، وهو ما طرح كما هائلا من التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء الانقطاع.

كما انقطعت كل الاتصالات بالهاتف النقال والمتعامل “موبيليس نهائيا من الساعة الثانية صباحا إلى حدود منتصف النهار.

السبب حسب مصادر “النهار”، تؤكد قيام ورشة أشغال بقطع الكامل الذي يمول الجهة في النقطة الكيلومترية 65 عن ولاية ورقلة.

ومما صعب من الوضع هو قيام صاحب الورشة بتخريب الكابل بالكامل في عملية الحفر.

وعندما اكتشفوا قطعهم للكابل تم التستر وإعادة دفنه، وهو ما صعب إيجاد العطب والإسراع في تصليحه.

الانقطاع التام للشبكة يعود لتماطل مديرية العلمية بتبسة في صيانة القطع في الكابل الممول للولاية إلى ورقلة.

حيث لا تزال أشغال الصيانة متواصلة منذ أسبوعين.

الانقطاع تسبب في تعطل تام لمصالح عدد من الشركات والمواطنين وخلّف خسائر كبيرة لهم.

وتمول ولاية الوادي وتقرت من من ولايتين لتجنب الانقطاعات في الاتصالات.

لكن التدفق بالولاية لا يتعدى الـ 10 جيغا، ما يجعل الزبائن الذين يتزايدون كل سنة يعانون مع الانقلاعات وقلة التدفق.