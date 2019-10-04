هذه أسماء منسقي المندوبات الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات

أفصح اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن أسماء منسقي المندوبات الولائية للسلطة المستقلة للإنتخابات.
ويتعلق الأمر بكل من:
-ولاية أدرار: علي زين العابدين
-الشلف: محمد العاطف
-الاغواط: لحاح عيسى
-ام البواقي: مراح عبد الرخمان
-باتنة: عمار كرارشة
-بجاية: مدني فضيل
-بسكرة: بوزيان محمد توفيق
-بشار: فاسي عبد الله
-البليدة: سيدي موسى محمد الشريف
-البويرة: حركات جلول
-تمنراست: بادي لخضر
-تبسة: كنانزة محمد
-تلمسان: بجاوي حفيط
-تيارت: بوسماحة شيخ
-تيزي وزو: خفاش كمال
-الجزائر: بن ناصف مولود
-الجلفة: طليبة أحمد
-جيجل: بولعراس سليم
-سطيف: هيشور فيصل
-سعيدة: سعيدي شيخ
-سكيكدة: عموشي نسرين
سيدي بلعباس: عناني معاشو
-عنابة: حملاوي حميد
-قسنطينة: كعوان محمد
-مستغانم: معراجي عمر
-المسيلة: فاضلي سيدعلي
-معسكر: موسى ناصر
-ورقلة: شمسة علي
-وهران: بن داود عبد القادر
-البيض: بلعرابي عبد الكريم
-اليزي: الفيصل دوسو
-برج بوعريريج: الصعير قيشي
-بومرادس: زعاطشي سليم
-الطارف: عمراني مراد
-تندوف: شراد محمود
-تيسمسيلت: شوشاش علي
-الوادي: العبسي علي
-خنشلة: أونيسي بلال
-سوق اهراس: عثماني منادي
-تيبازة: زرقان حواس
-ميلة: لهشيري نصر الدين
-عين الدفلي: سلالي محمد
-النعامة: بلجديد فتحي
-عين تموشنت: بن زقير سعيد
-غرادية: ولاد بلخير الشيخ
-غليزان: بلعاليا منور
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