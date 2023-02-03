قال الباحث في علم الفيروسات، الدكتور محمد ملهاڨ لاذاعة قسنطينة، إن فيروس الانفلونزا الموسمية. له آثار على الصحة العمومية وصحة الفرد نظرا للمضاعفات التي قد يسببها.

وأفاد الدكتور محمد ملهاڨ أن فيروس الانفلونزا الموسمية قد يستدعي في بعض الأحيان الاستشفاء، العناية المركزة وقد يصل الى الوفاة.

وأضاف “نظرا لخطورة هذا الفيروس اجتهد العلماء و الباحثون لإيجاد لقاح مضاد لتفادي التعقيدات والمضاعفات. والتلقيح ضد الانفلونزا لا يعني كل الفئات بل هناك فئات معينة”.

وتابع الدكتور ملهاق “منظمة الصحة العالمية ومجمل خبراء الصحة تحدثوا على أن التلقيح موجه للفئات الهشة. وهم النساء الحوامل الأطفال و المسنين إضافة لذوي الامراض المزمنة وأعوان الصحة باعتبارهم معرضين للخطر”.

وأضاف في ذات السياق “نشهد نقصا في الاقبال من طرف هذه الفئة على التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية. ونحذر من هذا العزوف لتفاذي المشاكل الصحية المصاحبة لفيروس الانفلونزا. كم يوصى بضرورة أخذ اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية واحترام الاجراءات الوقائيةّ.

هذه أهم الفيروسات الشتوية المنشرة وسط الكبار والأطفال وأعراضها

وحسب الدكتور ملهاق فمن الفيروسات الشتوية، الأكثر شيوع فيروس نزلة برد. كما هناك فيروسات اخرى تسبب مشاكل صحية خاصة الاطفال الرضع وهو الفيروس المخلوي التنفسي.

ومن الفيروسات الشتوية فيروس مسبب لالتهاب الأمعاء والمعدة لدى الأطفال أقل من 5 سنوات ويتسبب في الفيروسات العجلية. حيث تتمثل أعراض الفيروسات العجلية عند الاطفال في القيء والاسهال.

وهناك فيروسات حميدة منها تلك التي من سلالة كورونا لكنها غير خطرة تنتشر في فصل الشتاء. والفيروسات الخطرة لها تأثير سلبي على المنظومة الصحية والصحة العامة.

كما شدد على ضرورة استشارة الطبيب متأسفا لمظاهر التهاون وأخذ الأدوية دون وصفة. والخطورة تكمن في استعمال المضادات الحيوية الأخيرة التي تعد غير فعالة ضد الفيروسات. مشيرا إلى أن إستعمال المضادات الحيوية بشكل عشوائي يعد ضررا على صحة المريض. كما يكمن الضرر في تخريب البكتيريا النافعة التي لها دور مهم في جهاز المناعة.

كما أشار إلى أن تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية خاصة لدى الأطفال يؤثر على الجهاز المناعي. حيث أن الطبيب هو المخول الوحيد لوصف المضادات الحيوية للشخص المصاب.