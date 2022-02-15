هذه أهم تصريحات رئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية

أجرى اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاءً مع ممثلي الصحافة الوطنية. وخلال اللقاء تطرق الرئيس تبون خلال اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية الراهنة.

وهذه اهم نصريحات رئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية:

في مجال الإقتصاد

أكد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على القدرة الشرائية إلتزام من إلتزاماتي وأن مؤسسات الدولة هي من ستتكفل بغستراد المواد الأساسية. كما كشف ان إستراد الحبوب بشكل مباشر من طرف منتجي العجائن رفع أسعاراها.

وتوعد الرئيس تبون المضاربين ومحتكري السلع قائلا: لا تسامح مع من يريد المساس بالاقتصاد وأضاف أن التحقيقات حول ندرة الزيت مستمرة وبعض المتورطين بيد مصالح الأمن.

وأوضح الرئيس ان مادة القمح كان سعرها يصل إلى 281 دولا في سنة 2020 ولكن اليوم وصل سعرها إلى 700 دولار.

أما بخصوص التضخم صرح رئيس الجمهورية إلى أن السبة وصلت في الجزائر إلى 7 بالمائة.

سيكونون ملزمين فقط بدفع الضريبة على الفوائد لتمكينهم من التوازن ماليا وكذا الإبقاء على سعر الخبز الحالي.

إحتياطي الصرف الجزائري في حدود 44 مليار دولار.

في مجال التشغيل

منح علاوة البطالة بقيمة 13 ألف دينار بداية من مارس منح التغطية الصحية للمستفيدين منها.

إستحداث مايقارب 52.000 منصب شغل و907 مؤسسة.

مجال الصناعة

رئيس الجمهورية يقولها.. انتهى عهد استيراد السيارات من دون خدمة ما بعد البيع،. كما انتهى عهد استيراد السيارات من دون خدمة ما بعد البيع.

طي ملف استيراد السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول لـ2022.

لا يمكن أن نعتبر التركيب باستعمال مفك البراغي على أنه صناعة، حيث كنا في الماضي كنا نقوم بالتصنيع في صناعات ميكانيكية.

اليوم أصبح لدينا متعاملون يجلبون قطعا مفككة ويدعون ممارسة التصنيع.

بخصوص عمل الحكومة والولاة

الحكومة الحالية ما زالت جديدة ومن السابق لأوانه الحكم عليها، كما أن تقييم الأداء الحكومي مستمر وتغيير الوزراء يكون إن وقع هناك خطأ فادح.

وقال رئيس الجمهورية لقد أجرينا تقييمين وحركتين في سلك الولاة والتقييم الثالث على الأبواب

في مجال الصحافة والإعلام

الرئيس تبون يصرح أنه لا يوجد سجين رأي في الجزائر، ويتوعد بكل من يمس بالأمن العمومي أو يمارس البلبلة والشتم والتجريح لا يمارس حرية تعبير.

كما قال بهذا الخصوص أنه من ينشر مقالا للمساس بمعنويات الجيش لا يمكن السكوت عليه. وكشف ان هناك من فتح إذاعات تنشط بطريقة غير قانونية.

وصرح ان مشروعا قانون الإعلام والسمعي بصري سيُعرضا على الحكومة قريبا.

من جهة اخرى قال الرئيس تبون أن مدعي صفة محامي اجتمع مع الناتو في بلجيكا ويتحجج بممارسة حرية التعبير.

كما يوجد هناك صحف تنشر أرقاما وإحصائيات لا سند لها والهدف منها هو التهويل.

وتابع رئيس الجمهورية ان زرع التيئيس والأخبار الكاذبة يعاقب عليها بموجب القانون حتى في دول غربية.

القضايا الدولية

قال الرئيس تبون ان كل محاولات الوقيعة بين الرئاسة والجيش وزرع الفتن والأخبار الكاذبة يقف وراءها نظام المخزن والكيان الصهيوني.

كما أن ملف الجزائر والمغرب تم غلقه ولايمكن أن نعود للعلاقات

نحاول بناء ديمقراطية حقيقية ومسؤولة وليس ديمقراطية واجهة.

أما بخصوص القمة العربية التي ستجرى في الجزائر قال رئيس الجمهورية لا وجود لأي خلاف بين القادة العرب حول موعد عقد القمة المقبلة بالجزائر.

واضاف أن موعد القمة سيتم ترسيمه في إجتماع وزراء الخارجية مارس المقبل.