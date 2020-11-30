هذه أهم قرارت الحكومة بخصوص تسيير بجائحة كورونا

أعلنت الوزارة الأولى اليوم عن جملة من الإجراءات الهامة بخصوص تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد ــ 19.

ووفق بيان الوزارة الأولى تم إتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الهامة وهي:

تمديد تطبق تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة 20h00 مساءً إلى غاية الساعة الخامسة 05h00 صباحا من اليوم الموالي.

التمديد يمس 34 ولاية وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر.

كما يمس ولاية جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس.

بالإضافة إلى ولاية الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت.

إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي لا تخص 14 وهي: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.

يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية.

منها إقرار أوتعديل أو ضبط حجر جزئي أوكلي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وتدخل تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 لـمدة 15 يومًا.

رفع إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية وسيخص هذا الإجراء، الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

وهذا لجميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد.

رفع الإجراء الخاص بتعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة الـمحلية يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية.

وهذا على مستوى الـمطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران الـمدني والـمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.

في هذا الصدّد، فإن شركات النقل الجوي الوطنية مكلّفة بـمضاعفة الحملات الإعلامية الـموجهة للمستعملين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والـمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل.

فتح الـمساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي بقرار من الوالي يلصق عند مداخل الـمساجد، وسيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020.

يجب أن يتم الفتح الـمقرر للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولايئيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي الـمساجد ولجان الـمساجد.

وبالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية ومساهمة رؤساء المجالس البلدية الشعبية ودعم لجان الأحياء والحركات الجمعوية الـمحلية.

وسيتم فتح المساجد وفق التقيد بنفس نظام الوقاية الـمخصّص للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصلي.

كما يمكن للولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام الـمطبق.

تمديد إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني لمدة 15 يومًا وفي 34 ولاية.

إجراء الحجز الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛

أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ؛

دور الشباب.

الـمراكز الثقافية.

تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة 15 h 00 زوالا.

وتتمثل الأنشطة الـمعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي:

تجارة الأجهزة الكهرومنزلية.

تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات.

تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث.

تجارة اللوازم الرياضية.

التجارة في الألعاب واللعب.

أماكن تمركز الأنشطة التجارية.

قاعات الحلاقة للرجال والنساء.

وتجارة الـمرطبات والحلويات.

بنما نشاط الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع الـمحمول فقط.

أصحاب المقاهي والمطاعم ملزمون بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة 15 h 00 زوالا.

يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

تمديد التدابير الـمطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية.

وكذا تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والإجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني.

ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء.

منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد الـمخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

إبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلدية، فيجب أن تتم بطريقة منظمة.

تتم مراسم إبرام عقد الزواج في أماكن مناسبة، وبعد تحديد موعد لذلك، وتقتصر على حضور الأشخاص الـمعنيين فقط.