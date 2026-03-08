هذه أهم مخرجات مجلس الوزراء: قرارات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية بتوجيهات الرئيس تبون

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء خُصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين والعروض الهامة، شملت مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان، إضافة إلى ملفات تتعلق باستيراد أضاحي العيد، التحضيرات لموسم الحج، مكافحة الجراد، والمخطط الوطني للشباب.

كما استهل الاجتماع بعرض قدمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، قبل أن يؤكد رئيس الجمهورية على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية وبصرامة ضد المضاربين في بعض الفواكه واللحوم المستوردة، مع إدراج المتورطين في قوائم سوداء ومنعهم نهائياً من الاستيراد والنشاط التجاري.

مراجعة قانون الدوائر الانتخابية

فيما يخص مشروع تعديل القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة المشروع وإشراك الأحزاب السياسية في مناقشته قبل إقراره في صيغته النهائية.

كما تقرر تشكيل لجنة خاصة تجتمع بمقر رئاسة الجمهورية لمتابعة هذا الملف والفصل النهائي في عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

تسقيف سعر الأضاحي المستوردة

وبخصوص تقدم عملية استيراد مليون رأس من الغنم تحسباً لعيد الأضحى 2026، أقر رئيس الجمهورية ألا يتجاوز سعر بيع الأضحية المستوردة للمواطنين 50 ألف دينار جزائري كحد أقصى.

كما شدد على ضرورة المتابعة الصارمة لعملية الاستيراد والتسويق، مع محاصرة كل أساليب التحايل والتهريب والمضاربة.

تعزيز مكافحة الجراد

تطرق الاجتماع أيضاً إلى وضعية مكافحة انتشار الجراد، حيث أمر رئيس الجمهورية بمضاعفة الإمكانات لمواجهة أسراب الجراد التي تهدد المحاصيل الزراعية في أقصى الجنوب.

كما شدد على استخدام الوسائل العلمية الحديثة، مثل الرش الجوي بالمبيدات وتفعيل خلايا اليقظة بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية الجزائرية، خاصة بالمناطق الحدودية.

مخطط وطني جديد للشباب

في إطار مناقشة مشروع المخطط الوطني للشباب 2026-2029، شدد رئيس الجمهورية على حق الشباب في المطالبة بحقوقهم خاصة في مجال الشغل والرعاية، مع ضرورة تحصينهم من أي محاولات استغلال تستهدف استقرار البلاد.

وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية وزير الشباب بالتدقيق في أسباب عدم استفادة بعض الشباب من منحة البطالة، مع إعداد مقترحات وآليات جديدة للمساهمة في تقليص معدلات البطالة.

كما شدد على تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات وسط الشباب وتعزيز الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها فضاءً تربوياً وتوجيهاً إيجابياً للشباب.

إعادة الاعتبار لدور الشباب

كما وجه رئيس الجمهورية بضرورة إعادة الاعتبار لدور الشباب وفتحها وفق برامج يختارها الشباب أنفسهم، بمعدل دار شباب واحدة على الأقل في كل بلدية، إلى جانب مضاعفة بيوت الشباب وتعزيز التنسيق بين وزارتي الشباب والثقافة لاستقطاب الشباب وإشراكهم في النشاطات الثقافية والرياضية.

إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية

وفيما يتعلق بالمخطط الوطني للتكيف مع المناخ، أمر رئيس الجمهورية بمضاعفة مخابر مراقبة المنتوجات المستوردة عبر الموانئ والمطارات بالتنسيق بين عدة قطاعات، وتسريع معالجة المياه المستعملة لرفع نسبة استغلالها إلى 30 بالمائة على الأقل.

كما أكد على أهمية العمل البيئي باعتباره جزءاً من منظومة الأمن القومي وحماية صحة المواطنين.

تعيينات وإنهاء مهام

واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تضمنت تعيينات فردية وإنهاء مهام في عدد من المناصب والوظائف العليا في الدولة.