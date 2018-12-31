هذه اعترافات شاب قتل جامعية ثم قطّع جثتها على طريقة خاشقجي

اعترف المتهم الرئيسي في قضية قتل الفتاة “عبير” ببسكرة، بفعلته أمام محكمة الجنايات ببسكرة، اليوم الإثنين.

حيث راح المتهم يسرد أمام هيئة المحكمة، تفاصيل جريمته، وكيف قام بالتخطيط لها، مسبقا.

شاهدت أفلام الجرائم قبل قتل عبير وتقطيع جثتها

وفاجأ المتهم هيئة المحكمة، عندما اعترف بأنه قام بمشاهدة عدد من أفلام الجرائم، للإطلاع على كيفية تعامل المحققين مع مثل تلك القضايا، مضيفا أن الضحية “عبير” رفضته طلبه منها الارتباط به، وأبلغته بأنها لن تتزوجه حتى وبقي الرجل الوحيد في العالم.

كرهتها بسبب عبارة “لو كان تبقى غير أنت”

وبدا من خلال اعترافات المتهم الذي قال إنه تعرف على ضحيته ستة أشهر، قبل ارتكابه الجريمة، أن جريمته كانت بدافع رفض “عبير” الزواج منه، خصوصا عندما قال إن كلام هذه الأخيرة قد “حز كثيرا في نفسه ما جعله يكرهها”.

وفي المقابل، نفى المتهم أن يكون أيا من أفراد عائلته قد شارك في الجريمة، وشدد على أنه قتل “عبير” بنفسه، من دون مشاركة أحد، ليقوم بعد ذلك بتقطيعها، بالاستعانة بمنشار يدوي.

استدرجتها..خنقتها وكانت تصرخ “يا بابا”

وواصل المتهم اعترافاته، حيث اكد أنه قام باستدراجها للمنزل وهذا أثناء صعودها غلى منزلها، وقام باحكام قبضته عليها، من الخلف واعترف انه قام بخنقها نتيجة لصراخها ومقاومتها له، ليضيف ان الضحية كانت تصرخ “يا بابا”، الأمر الذي أفقده أعصابه.

طعتنها 47 طعنة بالخنجر عبر مختلف أنحاء جسمها

واعترف الشاب المتهم، انه قام بطعن الشابة عبير بـ 47 طعنة عبر مختلف أنحاء جسمها، ليرديها قتيلة، قبل ان يقبل على تقطيع جثتها.

محامو بسكرة رفضوا التأسس للدفاع عن المتهم

للتذكير، فإن الجريمة وقعت يوم 26 فيفري الماضي، أين اختفت الطالبة الجامعية عبير، قبل أن يتم العثور عليها مقتولة، حيث جرى اكتشاف النصف العلوي من جثتها منقوصا من اليد، مرميا في أحد أحياء مدينة بسكرة، وهي الحادثة التي هزت الشارع المحلي.

ودفعت بشاعة الجريمة، بمحامي منطقة بسكرة إلى الامتناع عن التأسس للدفاع عن المتهم، الأمر الذي اضطر هيئة المحكمة لتكليف محامية في إطار المساعدة القضائية.